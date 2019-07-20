محافظ بغداد يصادق على التصميم القطاعي لمدينة بغداد الصناعية الاقتصادية في النهروان

2019/07/20 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري على التصميم القطاعي لمدينة بغداد الصناعية الاقتصادية بمساحة (٢٠٠٠) دونم في مدينة النهروان.وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد والشركة الاستثمارية, إن “المشروع سيوفر نحو أكثر من خمسين الف فرصة عمل ويهدف لنقل الصناعات خارج مدينة بغداد, لتخفيف الزخم عن العاصمة وإفراغها […]

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