الجزائر توجه رسالة الى العراق بعد فوز منتخبها ببطولة كأس أمم إفريقيا

2019/07/20 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بالعراق، عبد القادر بن شاعة، السبت، 20 تموز، 2019، رسالة الى العراق بعد فوز منتخب بلاده ببطولة كأس امم افريقيا.وذكر بيان للسفارة الجزائرية، وتلقته (النعيم نيوز)، أنه “يسر سفير الجزائر لدى جمهورية العراق، ان يعبر لكافة أبناء الشعب العراقي الشقيق من مواطنين كرام ومسؤولين وصحفيين وادباء ومثقفين ورياضيين وغيرهم …

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