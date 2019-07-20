إيران تُحذر من “طرف ثالث” يريد اندلاع الحرب مع أميركا

2019/07/20 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق حذر المتحدث باسم #الخارجية #الإيرانية #عباس_موسوي، من وجود أطراف ثالثة تسعى لفتح كل الاحتمالات واندلاع حرب مع #إيران.وقال موسوي في مقابلة نشرتها صحيفة “الأخبار” اللبنانية، […]

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