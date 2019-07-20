2019/07/20 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رجح النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت، تأجيل حسم مرشح وزارة التربية إلى شهر أيلول المقبل، عازيا الأمر إلى عدم اتفاق الكتل السياسية على اسم معين لاستيزار التربية حتى الآن.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملزم بتقدم أسماء المرشحين للتربية دون العودة للكتل السياسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الخلافات السياسية ستؤجل حسم التربية إلى أيلول المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الخلافات السياسية ستؤجل حسم التربية إلى أيلول المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).