2019/07/20 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ماذا وراء كذبة ترامب اسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة؟

فيما زعم ترامب يوم امس الخميس أن السفينة الامريكية يو اس أس بوكسر

أسقطت طائرة مسيرة ايرانية فوق مضيق هرمز عرض الحرس الثوري اليوم

صورا تدحض مزاعم الرئيس الأميركي.في تحليل لتصرفات ترامب یمکننا الاشارة للوهلة الأولى الى الحالة

المزاجية المضطربة لرئيس الولايات المتحدة وثقته الزائدة في تصريحات

الاخرين دون تحقيق وتاكيد وهذا ما حدث عدة مرات من قبل.کما ان داعمي الحرب الامريكيين او بالاحرى المجموعة بي، يضللون

ترامب باعطائه المعلومات الخاطئة.



مع إن ترامب نفسه عضو كبير في هذه

المجموعة راغبا او مرغما.من زاوية أخرى، يرغب ترامب في التعويض عن اسقاط الطائرة المسيرة

الأمريكية، رغبة يركز بالتأكيد على تخطيط مسبق، ولكنه لم ينجح في

هذه المرحلة الخاصة بالذات.وزادت حادثة ناقلات النفط والطائرات من دون طيار منذ حوالي شهرين من

مشاكل المنطقة، ومع ان ترامب هو المذنب الرئيسي في هذا الوضع لكنه

يسعى لتحقيق هدف أكبر بزيادة انعدام الأمن في المنطقة.ان هدف ترامب في هذه المرحلة هو تقديم إيران كعامل انعدام الأمن

البحري في الخليج.

ومن المقرر ان يعقد اجتماعا في البحرين خلال الأسبوع المقبل بمشارکة

عدد من الدول وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل الى إجماع

عالمي ضد إيران.



وحول المواضیع التي ستطرح في هذا الاجتماع علينا ان

ننتظر ونرى لكن من الواضح ان ايدي الولايات المتحدة خالية من

الوثائق ضد إيران.وتحاول الولايات المتحدة بزعمها انجاح هذا الاجتماع بتوجيه

الاتهامات ضد ايران التي ترتكز على ناقلات النفط الأجنبية في الخليج

، وكذلك موضوع الطائرات المسيرة.

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