2019/07/20 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسايش أربيل تعلن اعتقال المجموعة المتورطة باغتيال نائب القنصل الترك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/20 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسايش أربيل تعلن اعتقال المجموعة المتورطة باغتيال نائب القنصل الترك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسايش أربيل تعلن اعتقال المجموعة المتورطة باغتيال نائب القنصل الترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).