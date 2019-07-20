بالوثيقة.. جمع 80 توقيعاً برلمانياً لإدانة قرار الخزانة الامريكية

2019/07/20 | 15:52

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بغداد :سومر نيوز

تمكنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، من جمع 80 توقيعاً، وذلك لإصدار قرار تشريعي ردا على ال...

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