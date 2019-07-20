2019/07/20 | 15:53

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مجلس النواب يؤجل مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١.

تأریخ التحریر: : 2019/7/20 15:47

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