بالوثيقة ..مطالبات نيابية بإدانة قرار وزارة الخزانة الامريكية

2019/07/20 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اظهرت وثيقة ، حصلت عليها وكالة / بدر نيوز/ حملت تواقيع نواباً في البرلمان العراقي يطالبون بأدانة قرار وزارة الخزانة الامريكية .وكشفت الوثيقة الموقعة من 80 نائباً بمطالبة رئاسة المجلس، اصدار قرار تشريعي من المجلس بإدانة قرار وزارة الخزانة الامريكي بخصوص ادراج 4 نواب على لائحة العقوبات.

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