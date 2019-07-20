الديوانية تعلن إعادة العمل في مشروع مجاري الكبيرة

2019/07/20 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية عن إعادة العمل في مشروع مجاري الكبيرة بعد سحب العمل من شركة الرافدين الحكومية المنفذة للمشروع.وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية حسين الموسوي للنعيم نيوز , إن ” بحالة إكمال مشروع مجاري الديوانية سيتيح للدوائر الخدمية داخل المحافظة إكمال مشاريع البنى التحتية الفوقية المتضمنة التبليط والأرصفة والتنظيفات “.

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