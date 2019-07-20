مجلس بغداد يوقع عقد لإنشاء مدينة صناعية بالنهروان توفر 50 الف فرصة عمل

2019/07/20 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة بغداد، السبت، عن توقيع عقد مع شركة عراقية لإنشاء مدينة صناعية في منطقة النهروان بقيمة 29 مليون دولار، مبينا ان المدينة توفر 50 الف فرصة عمل.وقال عضو المجلس سعد المطلبي لـ/ المعلومة /، انه “بعد مراجعات استمرت لأكثر من 10 سنوات بدوائر الدولة لاستحصال الموافقات تم توقيع عقد […]

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