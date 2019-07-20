النزاهة: إعادة عقار بقيمة 6 مليارات الى بلدية بابل

2019/07/20 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل- النبأ للأخباراعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت، عن إعادة ملكية عقار في بابل إلى الدولة بقيمة 6 مليار دينار، بعد نقل ملكيته الى جهة وبيعه الى شخص وتسجيله بخلاف للقانون.

وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "إجراءاتها التحقيقية أثمرت عن إعادة ملكية عقار في بابل إلى الدولة"، لافتة الى، أن "ملاكات مكتب تحقيق بابل في الهيئة سبق لها أن ضبطت أصل إضبارة العقار الذي تبلغ قيمته التقديرية (6,000,000,000) مليار دينار".

وأشار البيان الى، أن "محكمة استئناف بابل / الهيئة الاستئنافية الأولى أصدرت قرارا بإعادة تسجيل العقار البالغة مساحته (دونماً ونصف الدونم) وقيمته التقديرية ستة مليارات باسم مديرية بلدية الحلة"، موضحة أن "الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المحافظة قام بنقل ملكية العقار وتسجيله باسمه بشكل غير قانوني وبدون الحصول على كتاب تمليك من الجهة المالكة للعقار، ثم قام لاحقا ببيعه إلى شخص آخر وتسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري بصورة مخالفة للقانون".

وذكر، إن "محكمة بداءة الحلة سبق لها أن أصدرت قرارا بإبطال القيود الخاصة بالعقار المسجل باسم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المحافظة، وإعادة تسجيله باسم مديرية بلدية الحلة، وإشعار مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، لتنفيذ ذلك في سجلاتها.



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