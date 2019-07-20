لدواع صحية.. ليبيا تعلن الإفراج عن آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

2019/07/20 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس يوم السبت 20 يوليو 2019، الإفراج "لدواع صحية" عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام قبل أربعة أعوام .وكان المحمودي اعتقل في 2011 في جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المج...

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