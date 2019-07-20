نائب يدعو إلى إعلان نتائج التحقيق مع الفلاحي

وأضاف: "وبهذا الصدد نطالب رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات بشأن الشبهات والاتهامات التي وجهت علناً لقائد عمليات الأنبار دون تأجيل أو تاخير أو مماطلة"، مؤكداً على ضرورة أن "يتم إيلاء الأولوية لملف التحقيق مع قائد عمليات الأنبار وإيقافه عن ممارسة مهامه لحين انتهاء التحقيق".
وتابع قائلاً: "نحذر من التهاون في اتهامات خطيرة تنعكس على قيادة وحدات عسكرية تحمي الجهة الغربية من العراق التي تمتد على الحدود مع الاردن وسوريا، وفي كلا الحالتين عندما تظهر النتائج في حال ثبوت الاتهام بالخيانة أو في حال البراءة فسندعم القضاء العراقي لأننا نرفض أن تتعمم الاتهامات على سمعة الجيش العراقي سور العراق وحامي حدوده".
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