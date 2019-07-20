وزير الخارجيَّة يلتقي نظيره الهولنديّ ستيف بلوك

2019/07/20 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم نظيره الهولنديَّ ستيف بلوك، .وجرى في اللقاء التباحُث حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك في شتى المجالات التنمويّة، والاقتصاديّة، والإنسانيّة.‎ وأكّد الوزير الحكيم أنَّ العراق حريص على بناء العلاقات مع هولندا، وبالنسبة لنا تمثل أولويَّة في المنطقة، مُعرِباً عن رغبته في […]

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