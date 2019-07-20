كتلة سائرون تعلن تفاصيل قانون ضمان وحماية حقوق المهندس وتؤكد التزامها بإقراره داخل البرلمان

2019/07/20 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة سائرون تفاصيل قانون ضمان وحماية حقوق المهندس، مؤكدة التزامها بإقراره داخل البرلمان .وقال النائب صادق السليطي في مؤتمر صحفي مشترك :” انطلاقا من واجبنا الوطني ولمساندة شريحة المهندسين و حقهم القانوني بالتظاهر والاعتصام والمطالب المشروعة توجه اليوم وفد من سائرون الى موقع الاعتصام للاطلاع على مطالبهم .واوضح ان في كانون الثاني […]

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