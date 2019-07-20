انباء عن اعتقال منفذي عملية اغتيال نائب القنصل التركي بأربيل

2019/07/20 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية في كردستان العراق أنه تم اعتقال منفذي عملية قتل نائب القنصل التركي في أربيل....

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