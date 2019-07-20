2019/07/20 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مجلس إسناد الأسرة في النجف الأشرف التابع لشعبة شؤون المرأة في ديوان المحافظة حملة لم شمل المطلقين والتي سميت ب (حملة المودة) وهي الحملة الأولى من نوعها في محافظة النجف الأشرف .وقال رئيس مجلس اسناد الأسرة حنان سعد راضي في تصريح صحفي ” ان الهدف الأسمى من حملتنا هو بث روح التعايش السلمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس إسناد الأسرة في النجف يطلق حملة ” المودة” لم شمل المطلقين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس إسناد الأسرة في النجف يطلق حملة ” المودة” لم شمل المطلقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).