توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا

2019/07/20 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية، السبت، إغلاق حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد منذ يوم الجمعة، بسبب انغلاق أحد الصمامات في منظومة الضخ مشيرة إلى بدء التحقيق في الحادث.ولم يتضح بعد سبب إغلاق الصمام أو من أغلقه، لكن الحقل كان هدفا للعديد من عمليات الإغلاق على يد محتجين أو جماعات مسلحة خلال […]

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