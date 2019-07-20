الجبوري : قرار الخزانة الأمريكية “مجحف” وسيادة العراق خط احمر والمحاكم هي الفاصل

2019/07/20 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اكد رئيس كتلة المحور الوطني احمد الجبوري ( ابو مازن) ،السبت، ان القرار الذي صدر من الخزانة الامريكية قرار مجحف ، مؤكدا نحن لدينا سيادة العراق خط احمر ونمتثل لجميع القوانين وخاصة القانون والدستور العراقي.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، ان “القرار الذي صدر من الخزانة الامريكية قرار مجحف ، ...

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