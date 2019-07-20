برشلونة يراقب جوهرة ألمانية

2019/07/20 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يقوم بمراقبة جوهرة ألمانية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"

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