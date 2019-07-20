الحشد يكمل تطهير وتأمين نهر ديالى

2019/07/20 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}أكملت قوات الحشد الشعبي، السبت، مرحلة التطهير والتأمين لنهر ديالى ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الثانية.

وقال الحشد الشعبي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن "قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي اكملت مرحلة التأمين والتطهير لنهر ديالى ويعتبر هذا النهر الخط الفاصل بين محافظة بغداد والطارمية والبساتين المجاورة بكثافة أشجارها المختلفة قد تم تطهيرها كذلك".يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرا صباح اليوم السبت 20 تموز الحالي بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير شمال بغداد والمناطق المحيطة بها للقضاء على خلايا داعش و قطع طرق مروره في شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات صلاح الدين والانبار وديالى بمساحة تقدر بـ٢٩٠ كم2.انتهى

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