2019/07/20 | 16:23

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بالصورة ..القبض على قاتل موظف القنصلية التركية في اربيل

تأریخ التحریر: : 2019/7/20 16:10

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{بغداد:الفرات نيوز} تمكنت قوات الاسايش من القاء القبض على قاتل موظف القنصلية التركية واثنين من المواطنين في اربيل ..



يتبع

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