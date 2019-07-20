2019/07/20 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الديوانية عن استمرار حملة على رفع التجاوزات الحاصلة على الأنهر في مختلف الاقضية والنواحي ومركز المحافظة .وقال معاون مدير الموارد المائية في المحافظة اسماعيل الموسوي للنعيم نيوز , إن هذه الحملة اطلقت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة والتي تهدف إلى الحد من إنهاء التجاوزات .وبين أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة لرفع التجاوزات الحاصلة على الأنهر في مختلف مناطق الديوانية النعيم نيوز.

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