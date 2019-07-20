المصادقة صادق على التصميم القطاعي لمدينة بغداد الاقتصادية في النهروان

2019/07/20 | 16:24

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بغداد :سومر نيوز

صادق محافظ بغداد فلاح الجزائري على التصميم القطاعي لمدينة بغداد الصناعية الاقتصادية بمساحة (٢٠٠٠) دونم...

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