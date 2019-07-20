تقرير أميركي: توجه عراقي لمد أنبوب نفطي باتجاه سوريا

2019/07/20 | 16:24

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سومر نيوز: بغداد..



قال موقع المونيتور الأميركي إن الحكومة العراقية تتجه إلى تنويع منافذ تصدير النفط في الشكل الذي يؤمّن ...

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