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تقرير أميركي: توجه عراقي لمد أنبوب نفطي باتجاه سوريا


تقرير أميركي: توجه عراقي لمد أنبوب نفطي باتجاه سوريا
2019/07/20 | 16:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

قال موقع المونيتور الأميركي إن الحكومة العراقية تتجه إلى تنويع منافذ تصدير النفط في الشكل الذي يؤمّن ...

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