2019/07/20 | 16:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير أميركي: توجه عراقي لمد أنبوب نفطي باتجاه سوريا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
قال موقع المونيتور الأميركي إن الحكومة العراقية تتجه إلى تنويع منافذ تصدير النفط في الشكل الذي يؤمّن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير أميركي: توجه عراقي لمد أنبوب نفطي باتجاه سوريا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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