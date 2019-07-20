مجلس بغداد يوقع عقد لإنشاء مدينة صناعية بالنهروان توفر 50 الف فرصة عمل

2019/07/20 | 16:24

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بغداد :سومر نيوز

أعلن مجلس محافظة بغداد، السبت، عن توقيع عقد مع شركة عراقية لإنشاء مدينة صناعية في منطقة النهروان ب...

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