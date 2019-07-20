الأسايش تعلن القبض على المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي

2019/07/20 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ أربيل… كشفت مديرية الأسايش في إقليم كردستان، اليوم السبت، عن اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي في محافظة أربيل.وذكرت المديرية في بيان مقتضب، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، انه “تم القاء القبض على المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي ظهر اليوم، من قبل مديرية أسايش أربيل ومكافحة الإرهاب”، مشيرة […]

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