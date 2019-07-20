2019/07/20 | 16:27

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عاجل..



الجهات الأمنية في الإقليم تعلن إلقاء القبض على المجموعة المسؤولة عن قتل الدبلوماسي التركي

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