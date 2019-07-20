الحشد الشعبي يعلن انتهاء الصفحة الاولى من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر

2019/07/20 | 16:31

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة الحشد الشعبي، السبت، انتهاء الصفحة الاولى من المرحلة الثانية لعمليات ارادة النصر.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "تم الانتهاء من الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر".

وأشرف القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، السبت، 20 تموز، 2019، على اطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر وتفقد قطعاتها في شمال بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اشرف ميدانيا على اطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر في شمال بغداد والمناطق المحيطة بها التي بدأت الصفحة الاولى منها فجر هذا اليوم السبت، وتفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي الطارمية والمشاهدة".

وأضاف البيان، ان عبد المهدي "التقى بالقادة والآمرين واستمع الى شرح مفصل عن الخطط والاجراءات والتشكيلات المشاركة في هذه العملية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون في هذه المناطق ومنع فلول عصابة داعش من التسلل اليها او اتخاذها ممرات لتنفيذ عمليات إرهابية".

ووجه عبد المهدي "القطعات العسكرية كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وابناء العشائر والوجهاء واهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية".

وقال القائد العام للقوات المسلحة: ان "وحدة شعبنا وتعاونه مع قواتنا المسلحة كفيلان بتوفير الامن والاستقرار وتوفير الشروط لتقديم الخدمات للمواطنين"، مبينا "فالامن والخدمات كل واحد لايمكن تجزئتهما لهذا حث الدوائر الخدمية والادارية و القضائية والجهد الهندسي على مضاعفة جهودهم لخدمة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الاهمال والإرهاب".

واكمل البيان، ان عبد المهدي "حيا المقاتلين من مختلف التشكيلات المشاركة، وأشاد بالتنسيق العالي فيما بينها وبالعلاقة المتميزة بين القوات الأمنية والمواطنين وكسب ثقتهم، والتي تعد عاملا اساسيا في نجاح العملية وتحقيق أهدافها".

ولفت البيان الى انه "رافق القائد العام للقوات المسلحة في جولته الميدانية فجر اليوم وزيرا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي، وعدد من القادة العسكريين في قيادة عمليات بغداد والعمليات المشتركة والشرطة الاتحادية والرد السريع والقوات الجوية و النهرية".

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