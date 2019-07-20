جعفر المظفر - بين أمريكا وإيران .. حرب أم لاحرب

2019/07/20 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر بين أمريكا وإيران ..حرب أم لاحربجعفر المظفرالظروف التي إستدعت إحتلال العراق وإسقاط نظامه لن تتكرر مرة أخرى مع إيران لأسباب متعددة ليس منها إدعاء وجود علاقات ودٍ مخفي بين إيران وأمريكا بناء على ما يعلنه أصحاب نظرية المؤامرة, علما أن نكران وجود هذه العلاقة لا يعني عدم وجود تداخل وتخادم بين الدولتين تحاول كلاهما الإستفادة من خلاله.من ناحية أخرى مفهوم العمالة نفسه قد تغير لأن طرق المواصلا......

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