اسايش اربيل ومكافحة الارهاب تعلنان رسمياً اعتقال قاتل الدبلوماسي التركي في اربيل

2019/07/20 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اسايش اربيل ومكافحة الارهاب ، اليوم السبت، اعتقال قاتل الدبلوماسي التركي في اربيل .

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