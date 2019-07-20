مجلس النواب يُنهي مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠

2019/07/20 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠.واجل المجلس مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١.وانهى المجلس مناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال./انتهى

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