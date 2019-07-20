2019/07/20 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي قاسم… بدت منذ البداية أن غالبية الفئات السياسية العراقية المتنفذة و المتصارعة أصلا على المناصب و المغانم ، بالدرجة الأولى و الأخيرة ، و يبدو إلى الأبد ، أي منذ 16عاما عاجزة عن فهم معنى المعارضة البرلمانية الحقيقية ، حتى وهي لم تتحمل عناء تعلّم و إدراك ماهية هذه المعارضة و أهميتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفارق بين معارضة سياسية و”معارصة *” لصوصية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفارق بين معارضة سياسية و”معارصة *” لصوصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).