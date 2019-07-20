2019/07/20 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC ذكرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم السبت، انها تسعى لطرح مشروع قانون يهدف لتنظيم الملاحة البحرية، مشيرة الى ان المنظمة العالمية المعنية غير معترفة بالملاحة العراقية.وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني للمركز الخبري الوطني NNC، ان “اللجنة تسعى خلال هذا الاسبوع لتقديم مشروع قانون السلطة البحرية للتصويت عليه في مجلس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية تتبنى قانون “الملاحة العراقية” وتسرد الاسباب المركز الخبري الوطني.

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