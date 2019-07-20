2019/07/20 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان تعلن اعتقال أحد منفذي هجوم أربيل ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان تعلن اعتقال أحد منفذي هجوم أربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).