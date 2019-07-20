نائب يطالب عبد المهدي بالإعلان عن نتائج التحقيق بقضية الفلاحي

2019/07/20 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادطالب النائب عن كتلة بدر النيابية،كريم عليوي، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق بشأن التسجيل المسرب لقائد عمليات الانبار، محمود الفلاحي.

وقال عليوي في مؤتمر صحفي عقده قي مجلس النواب، حضره مراسل “كلكامش برس” إن “تفاصيل المحادثة الهاتفية كشفت تورط قائد عمليات الانبار الفريق محمود الفلاحي بعمليات ضد امننا الوطني، ورغم مرور أسابيع الا اننا لم نطلع على تفاصيل التحقيق معه بهذا الملف الخطير”، مطالباً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، “بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات دون تأجيل أو تأخير أو مماطلة”.

وحذر عليوي من “التهاون في اتهامات خطيرة تنعكس على قيادة وحدات عسكرية تحمي الجهة الغربية من العراق التي تمتد على الحدود مع الاردن وسوريا”.

وبين أنه “في حال ثبوت الاتهام بالخيانة أو في حال البراءة فسندعم القضاء العراقي لأننا نرفض ان تتعمم الاتهامات على سمعة الجيش العراقي سور العراق وحامي حدوده، ونكرر على ضرورة ان يتم إيلاء الأولوية لملف التحقيق مع بائد عمليات الانبار وإيقافه عن ممارسة مهامه لحين انتهاء التحقيق”.

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