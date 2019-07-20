اليوم.. مدرب المنتخب الوطني يصل العراق

2019/07/20 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… يصل مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، اليوم السبت، الى محافظة اربيل بعد انتهاء إجازته العائلية.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، لـ / المعلومة/ إن “مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، سيصل الى مدينة اربيل بعد نهاية إجازته العائلية في سلوفينيا”.واوضح ان “كاتانيتش، سيتوجه الى بغداد يوم غد الاحد، من اجل الاستقرار […]

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