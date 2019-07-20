2019/07/20 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مركزالاعلام الرقمي، اليوم السبت، ان كل من شركتي الفيسبوك وغوغل يتعقبان عادات المستخدم وتفضيلاته وهو يتصفح المواقع الاباحية حتى لو كان يقوم بذلك وهو في وضع المتخفي بحسب دراسة حديثة.وقال المركز في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “الورقة البحثية التي كتبها باحثون من مايكروسوفت و جامعتي كارنيغي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الرقمي: فيسبوك وغوغل تتعقيان “ميول” مستخدمي المواقع الاباحية وكالة خطوة برس.

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