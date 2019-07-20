الحشد يعلن اكتمال تطهير وتأمين نهر ديالى

2019/07/20 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن اكتمال مرحلة التطهير والتأمين لنهر ديالى ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الثانية.وقال الحشد في بيان نشر على موقعه واطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي أكملت مرحلة التأمين والتطهير لنهر ديالى”.يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرا […]

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