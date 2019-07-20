ترمب يسمح لوسطاء وأصدقاء بالتفاوض مع إيران

2019/07/20 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه سمح للسيناتور الجمهوري راند بول، بالتفاوض مع إيران بهدف تهدئة حدة التوتر في الخليج.

وأبدى ترمب في تصريح استعداده لتكليف وسطاء آخرين للاتصال بطهران، مبينا استعداده للانخراط في المفاوضات إذا طلب منه ذلك مجلس الشيوخ الاميركي.

واوضح ترمب، أن لديه الكثير من الأشخاص باستطاعتهم البدء فورا في هذه المسألة، وعلى إيران أن تعمل بشكل جيد لمنع مزيد من التصعيد.

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