التربية النيابية تنتخب النائب قصي محسن الياسري رئيساً للجنة

2019/07/20 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت لجنة التربية النيابية النائب قصي محسن الياسري رئيساً للجنة ، و طعمة عبدالله اللهيبي مقررا للجنة ./انتهى

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