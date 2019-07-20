2019/07/20 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخاب قصي الياسري رئيساً للجنة التربية وطعمة اللهيبي مقرراً لها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب قصي الياسري رئيساً للجنة التربية وطعمة اللهيبي مقرراً لها وكالة خطوة برس.

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