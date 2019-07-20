انتهاء تفتيش مناطق زمله حمدي وبستان البو عيسى في الطارمية

2019/07/20 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أنهى الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم السبت، تفتيش عدة مناطق في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر الحشد في بيان، تلقت/ بدر نيوز/، نسخة منه، ان “محور قطعات اللواء الثامن بالحشد والشرطة الاتحادية والرد السريع أنجزت عمليات تفتيش وتطهير مناطق زمله حمدي وبستان البوعيسى ومقبرة كف علي وبساتين الكناطر وبحيرات السمك ضمن […]

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