2019/07/20 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن الجهاز الفني لفريق نادي برشلونة بقيادة “إرنستو فالفيردي” عن قائمة الفريق المتجهة إلى اليابان من أجل بدء الجولة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد.وشهدت القائمة غياب اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل 2019 وهم : آرثر ميلو – فيليب كوتينيو – لويس سواريز – أرتور فيدال – ليونيل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فالفيردي يعلن عن قائمة برشلونة المتجهة إلى اليابان المركز الخبري الوطني.

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