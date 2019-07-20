رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة

2019/07/20 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أشار استفتاء سنوي لأكثر الشخصيات المثيرة للإعجاب في العالم، إلى تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت مؤسسة "يو غوف" لائحة

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