نادي الميناء يودع مدربه التونسي

2019/07/20 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ودع مدرب لياقة نادي الميناء، التونسي، هشام غزية، فريقه بعد نهاية عقده مع السفانة.

وقال غزية في تصريح اطلعت عليه "العهد نيوز" إن “ادارة

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