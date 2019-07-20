علامات تدلّ على فساد الأدوية… إحذروها!

2019/07/20 | 17:28

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بغداد :سومر نيوز

في فصل الصيف غالبا ما تؤثر درجة الحرارة العالية على المأكولات

ولكن هل فكرتم يوما بتأثيرها على الأدو...

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