الفتح: زج أبو مازن والعاكوب بالعقوبات الأمريكية تغطية لاستهداف قيادات الحشد الشعبي

2019/07/20 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر تحالف الفتح، السبت، زج رئيس المحور الوطني النائب احمد الجبوري “أبو مازن” ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ضمن قرارات الخزانة الأمريكية محاولة للتغطية على استهداف قيادات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة.وقال عضو التحالف حامد عباس في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “شمول الخزانة الأمريكية لابو مازن والعاكوب بعقوباتها هو لإبعاد الشبهات […]

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