2019/07/20 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أشاد الإيطالي المخضرم ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، بلاعبي الفريق، مُشيرًا إلى خطته في منافسات الموسم الجديد 2019-2020.كما كشف ساري عن خطته بشأن مركز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباريات الودية، تمهيدًا لمنافسات الموسم الجديد.وكان ماوريسيو ساري قد تولى مهمة تدريب اليوفي هذا الصيف، بعد انتهاء موسمه الوحيد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساري يكشف مركز رونالدو الجديد مع يوفنتوس فى الموسم الجديد المركز الخبري الوطني.

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